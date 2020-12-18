Скончались еще девять зараженных коронавирусом жителей Чувашии

С начала пандемии COVID-19 подхватили 14 827 местных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала декабря в Чувашии наблюдается ежедневный рост числа летальных случаев коронавируса. По данным на утро пятницы, 18 декабря, скончались уже 400 зараженных. Девять последних смертей подтвердились за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в Чувашии коронавирус был выявлен у 14 827 человек. Так, накануне инфекцию диагностировали 130 людям. К этому моменту большинство больных - 13 222 человека, выздоровело, но новые случаи коронавируса фиксируются ежесуточно.