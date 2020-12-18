В Марий Эл в прицеп грузовика врезалась легковушка, пострадала пассажирка

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Горномарийском районе республике на 24 километре автодороги «Козьмодемьянск-Большой Сундырь» 17 декабря в 18.00. По предварительным данным, грузовик International с длинным прицепом разворачивался, и создал аварийную ситуацию. Он перегородил проезжаю часть, и в него врезался легковой автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 42-летний мужчина.

- В результате аварии пострадала 35-летняя пассажир легковушки, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.