В Казани водитель такси выехал на встречку и врезался в иномарку, погиб пассажир

ДТП произошло во время обгона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла в поселке Салмачи Приволжского района столицы Татарстана. По предварительным данным, 22-летний водитель такси на автомобиле "Рено" с шинами для разных погодных сезонов, грубо нарушил правила дорожного движения. Он превысил безопасную скорость, вылетел на встречку для обгона, и на скорости врезался в "Фольксваген".

В результате столкновения получили травмы водители и пассажиры автомобилей.От которых в больнице скончался 36-летний пассажир такси. Водитель "Рено" и второй пассажир такси, пассажирка "Фольксвагена" находятся в больнице, сообщили в ГИБДД Казани.