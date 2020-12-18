Где на Новый год 2021 в Набережных Челнах модно запустить фейерверк

С 20 декабря по 10 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

С 20 декабря по 10 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Для того, чтобы население не осталось без фейерверков, в городах определяют специальные места для их безопасного запуска. Так, в Набережных Челнах для этого организуют три площадки.

Запускать фейерверки в новогодние праздники горожане смогут в парке Победы, на городском пляже и за стадионом “Строитель”. Это площадки оснащены первичными средствами пожаротушения и стендами с информацией о мерах безопасности.

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