В семи больницах Чувашии появятся зоны арт-терапии

Зоны установят в рамках акции “Арт-аптечка бойцов ковидного фронта”. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В семи ковидных госпиталях Чувашии появятся зоны арт-терапии. Они будут состоять из произведений живописи, выставочной ширмы, кресла-мешка, светильника, портативной колонки со звуковой картой, мольбертов и материалов для творчества. Зоны установят в рамках акции “Арт-аптечка бойцов ковидного фронта”.

- Целью проекта является снижение уровня эмоционального напряжения и профилактика синдрома профессионального выгорания медработников «красной» зоны, - отмечают в пресс-службе правительства республики.