В Казани сгорел красный автобус

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В столице новый случай возгорания городского рейсового автобуса. На этот раз загорелся и полностью выгорел автобус, который двигался по Мамадышскому тракту - в пятницу, 18 декабря, в 6.16 возле ресторана быстрого питания загорелся НЕФАЗ, который должен был работать по маршруту №70.

Пока неизвестно, находились ли в момент возгорания в салоне пассажиры, но в МЧС Татарстана сообщили, что пострадавших нет. Салон автобуса выгорел полностью.

Салон автобуса после пожара Фото: МЧС Татарстана

- Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время пожара автобус полностью выгорел Фото: МЧС Татарстана

За декабрь это уже не первый случай пожаров в автобусном парке Казани. За один день 17 декабря во время движений пламя уничтожило два автобуса. По предварительным данным, никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара становятся обогревательные печи. Прокуратура Татарстана уже начала проверку по факту происшествий.