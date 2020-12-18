В Татарстане иномарка "Мерседес" сбил женщину-пешехода, она скончалась

Медикам пришлось констатировать гибель пешехода
Фото: Олег УКЛАДОВ
Смертельный наезд на женщину-пешехода произошел 17 декабря, в четверг, в 18.00 на 923 километре федеральной автодороги М7 Москва-Уфа" на территории Рыбно-Слободского района. По предварительным данным, водитель иномарки "Мерседес" не выбрал безопасную скорость и сбил женщину-пешехода, которая шла по середине проезжей части.
Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия через небольшой промежуток времени. Медики "скорой" констатировали ее гибель.
- На месте наезда работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщили в МВД Татарстана.