В Татарстане иномарка "Мерседес" сбил женщину-пешехода, она скончалась

Медикам пришлось констатировать гибель пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд на женщину-пешехода произошел 17 декабря, в четверг, в 18.00 на 923 километре федеральной автодороги М7 Москва-Уфа" на территории Рыбно-Слободского района. По предварительным данным, водитель иномарки "Мерседес" не выбрал безопасную скорость и сбил женщину-пешехода, которая шла по середине проезжей части.

Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия через небольшой промежуток времени. Медики "скорой" констатировали ее гибель.

- На месте наезда работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщили в МВД Татарстана.