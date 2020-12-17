От инфекции скончались трое мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 декабря Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти от коронавируса в республике. От инфекции скончались мужчины в возрасте 71-го, 74-х и 76-ти лет.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - отметили в региональном ведомстве.

Так, число смертей от коронавируса в Татарстане достигло 170. Также, напомним, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 94 новых случая заражения. Все они контактные. В больницу были отправлены 17 человек, остальные получают лечение на дому. С начала пандемии коронавирус в Татарстане подтвердился у 11 878 человек. Из них 10 416 уже выздоровели.