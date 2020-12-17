Под Казанью у жителя Башкирии полицейские в носке и штанах нашли более килограмма наркотиков

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Под Казанью в Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа». Во время досмотра у пассажира иномарки в левом носке нашли и изъяли сверток с веществом темного цвета. Но на этом дело не закончилось. Полицейские также осмотрели и рюкзак молодого человека. В нем были штаны, в которых находились еще 10 пакетов с тем самым веществом темного цвета.

Как потом показала экспертиза в них находился синтетический наркотик «мефедрон» весом более одного килограмма. Задержанный – 28-летний житель Башкирии, рассказал полицейским, что ехал на попутках Санкт-Петербурга в Ноябрьск.

- От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения молодой человек отказался. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в МВД Татарстана.