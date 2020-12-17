В Татарстане заработали все ледовые переправы через Каму и Волгу

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 17 декабря, в Татарстане открылась четвертая по счету и последняя ледовая переправа. Так, движение транспорта разрешено через Каму в Елабужском районе по направлению «Покровское – Красный Ключ». Как и остальные она работает в круглосуточном режиме, разрешенная масса – до 3,5 тонн. Протяженность переправы равна 700 метрам. Там организовано двухстороннее движение – ширина одной полосы 20 метров.

- Переправа обеспечена необходимыми спасательными средствами (спасательный круг, 4 спасательных жилета, бревно). Связь между постами на разных берегах по рации. Для расчистки снега привлечена техника. На берегах имеются пункты обогрева, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, до этого также было открыто движение транспорта и ледовым переправам «Аракчино - Верхний Услон», «Зеленодольск - Нижние Вязовые» и «Соколка - Новый Закамский».