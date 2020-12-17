Кого и как в Набережных Челнах вакцинируют от коронавируса

В первую очередь будут прививать представителей группы риска. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что в городе от коронавируса в первую очередь будут прививать представителей группы риска. Это медики, работающие в красных зонах и поликлиниках, правоохранители, преподаватели школ и детсадов, работники транспорта и волонтеры.

Отметим, что в Татарстан прибыло 2,9 тысячи доз вакцины «Спутник V» и 900 из них должны поступить в Набережные Челны.

Как пояснил на той же пресс-конференции начальник управления здравоохранения города Александр Николаев, перед тем как сделать прививку от коронавируса, человека обследуют на предмет наличия у него антител. Если их нет, то вакцину введут. Напомним, что помимо этого у «Спутника V» есть и противопоказания, в том числе и беременность.

К этому моменту, по данным управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов, в городе было зарегистрировано 1 207 случаев лабораторно подтвержденного коронавируса.