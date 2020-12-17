Власти Набережных Челнах потребовали от школьных учителей проверить соцсети учеников

В мэрии города посчитали, что в такой проверке ничего криминального нет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В соцсетях появилась информация от "Альянса учителей", в которой рассказано о полученном из мэрии Набережных Челнов письме. В нем от педагогов потребовали выяснить, кто из школьников состоит в так называемых "деструктивных группах" в социальных группах.

Утверждается, что каждый классный педагог должен сделать несколько запросов, чтобы вычислить, кто причастен к таким группам, а затем эти данные передать в управление образования города.

В мэрии Набережных Челнов посчитали, что ничего криминального в выяснение настроений школьников нет, и это делается для профилактики правонарушений.