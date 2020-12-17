Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Власти Набережных Челнах потребовали от школьных учителей проверить соцсети учеников

Цель - выяснить, кто из детей состоит в так называемых "деструктивных группах"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
В мэрии города посчитали, что в такой проверке ничего криминального нет.

В мэрии города посчитали, что в такой проверке ничего криминального нет.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В соцсетях появилась информация от "Альянса учителей", в которой рассказано о полученном из мэрии Набережных Челнов письме. В нем от педагогов потребовали выяснить, кто из школьников состоит в так называемых "деструктивных группах" в социальных группах.

Утверждается, что каждый классный педагог должен сделать несколько запросов, чтобы вычислить, кто причастен к таким группам, а затем эти данные передать в управление образования города.

В мэрии Набережных Челнов посчитали, что ничего криминального в выяснение настроений школьников нет, и это делается для профилактики правонарушений.