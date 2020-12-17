В Приволжском районе Казани вместе с жилыми домами почти на сутки без воды оставят школу и детсады

Воду отключат в 9.00 18 декабря. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приволжском районе Казани запланировано отключение воды. Без нее почти на сутки оставят не только жилые дома, но и школу, а также детсады. Отключение связано с работами на сетях водопровода.

Так, с 9.00 18 декабря до 6.00 19 декабря воды не будет по следующим адресам: ул.Габишева, 33а (школа №69), 35, 39, 41 (детский сад №385), ул.Кул Гали, 1а (детский сад №157), 7а корпус 1 (детский сад №362), ул.Академика Завойского, 2, 2 корпус 1, 2; 4, 6, 8, 10 (детский сад №163), 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а, б, в, ул.Юлиуса Фучика, 6 в, д, 52, 58а, 58б, 62, 62а, 62/1, 64 корпус 1, 2, 3; 64/1, 64б/1, 64а, б, в, д, 66, 68, 70 (детский сад №106), 72, 72 корпус 1, 72 а, б, в, 74/14, 99, 99а, 101, 103, 105, 105а, б, в, е, 105/1, 105а корпус 1, 2, 3, 4, 5, 7, 105а/1, 107, 107 а, в, 109.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60. Сообщает МУП «Водоканал».