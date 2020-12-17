ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году

В течение двух лет ВТБ планирует увеличить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии до 40%. Сейчас на долю виртуальных карт в банке приходится 5% выпуска, а оборот по ним достиг в этом году почти 8 млрд рублей.

В этом году спрос на цифровые карты постоянно увеличивался: в ноябре в банке было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе. Всего с начала года объем эмиссии превысил 300 тысяч штук.

Суммарный оборот по цифровым картам ВТБ за 11 месяцев составил 7,9 млрд рублей, пользователи провели по ним 8,7 млн транзакций. С августа ежемесячный оборот по таким картам превышает 1 млрд рублей, а по итогам ноября составил более 1,4 млрд рублей (1,5 млн транзакций) - это на порядок больше, чем в январе.

Свыше трети оборота по цифровым картам ВТБ приходится на интернет-покупки, при этом в период самоизоляции их доля достигала 45% от общей суммы транзакций. После некоторого снижения интенсивности онлайн-покупок в летние месяцы осенью она вновь начала расти и в ноябре составила 38%.

Чаще всего цифровую дебетовую карту клиенты ВТБ используют для покупки продуктов питания - на них приходится в среднем 25-30% от общего оборота, а также для приобретения одежды (7-10%) и электроники (5-6%).

- В рамках стратегии ВТБ мы ставим себе цель перевести в онлайн все новые продукты и услуги для клиентов. Выпуск цифровых карт - важный шаг в сторону развития цифрового опыта оформления, получения и использования карточных продуктов. Кроме того, отказ от выпуска лишнего пластика позитивно повлияет на экологию, что также является нашей стратегической задачей. Клиенты нас в этом поддерживают – мы фиксируем постоянно растущий интерес к цифровым картам. По нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе именно диджитал-продукты займут лидирующие позиции на рынке, и в горизонте двух лет мы рассчитываем нарастить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии до 40%, - комментирует руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Оформление цифровой дебетовой Мультикарты и кредитной «Карты возможностей» доступно в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Цифровая Мультикарта может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро. У владельцев есть возможность установить собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. По цифровой кредитной «Карте возможностей» клиент может самостоятельно выбрать платежную систему, вид карты – классическую, с опцией кешбэк или Travel (для владельцев пакета услуг Привилегия) и задать кредитный лимит. На данный момент цифровая кредитная «Карта возможностей» доступна к оформлению клиентам с предварительно одобренным предложением.

Клиенты всегда могут посмотреть реквизиты цифровой карты в ВТБ Онлайн для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в электронный кошелек на смартфоне и оплачивать все покупки цифровой картой.