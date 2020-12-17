В Чувашии во время пожара в многоэтажке погибли два человека

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

В 2.00 в четверг, 17 декабря, в Новочебоксарске в трехкомнатной квартире начался пожар. Она расположена на 4 этаже дома и в ней за неуплату коммунальных платежей с 2019 года были отключены свет и газ. В квартире проживал 54-летний мужчина и его 55-летняя сожительница.

Из подъезда из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 23 жильцов. В саму горящую квартиру пожарные проникли через окно при помощи пожарной лестницы. Огонь потушили, но к этому времени сам хозяин квартиры и его подруга погибли. Отмечается, что пожар заметили слишком поздно. Сообщает МЧС Чувашии.