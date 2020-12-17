В Набережных Челнах прокуратура проверит жалобы на платные пробные ЕГЭ и ОГЭ

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Новые жалобы от родителей учеников старших выпускных классов - 9-го и 11-го, поступили и в прокуратуру Татарстана, и в управление образования Набережных Челнов. Они рассказали, что с них требуют по 330 рублей за пробные ЕГЭ и ОГЭ, которые они должны сдавать в стенах собственных школ.

Возмущенные родители также требуют проверить деятельность индивидуального предпринимателя, на счет которого их требуют перечислить деньги. Дело в том, что по закону все пробные экзамены, если они проходят в стенах родной школы учеников, должны сдаваться ими бесплатно. Да, оплата взымается, но только если подобная аттестация знаний проходит в других учебных заведениях.

- Прокуратуре города Набережные Челны поручено проверить законность организации платных экзаменов для старшеклассников и при наличии оснований принять меры реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.