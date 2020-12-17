В Иннополисе создали "умную" майку для спортсменов

Фото: innopolis.com

В татарстанском университете Иннополис создали "умную" майку, которая фиксирует мышечную активность и собирает данные о выполнении физических упражнений. Получаемые данные помогают находить ошибки во время занятий. Разработку уже испытали на группе спортсменов по прыжкам с трамплина и гимнастах.

Над майкой также работают представители Чайковского госинститута физкультуры и Инжинирингового центра Университета Лобачевского. Сейчас специалисты занимаются сбором данных для создания интеллектуальной системы, которая сможет оптимизировать выполнение упражнений. Таким образом спортсмен получит виртуального тренера.

- Пока мы делаем упор на зимние технические виды спорта - биатлон, прыжки с трамплина, потому что из этой области спорта есть запросы на такие разработки. У нас будут еще испытания со спортсменами. Проект рассчитан на сухопутные виды спорта, для водных видов необходима водонепроницаемость, а это отдельная задача, - пояснил руководитель Лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александр Храмов.