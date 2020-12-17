Жителя Татарстана на более полумиллиона рублей обманула «беженка» из Нигерии

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В Азнакаевском районе Татарстана в полицию обратился 60-летний местный житель. По словам мужчины, он в интернете познакомился с девушкой. Та рассказала, что она имеет официальный статус беженки, а на счете ее покойного отца 6 миллионов долларов США, которые невозможно забрать – нужны финансы. И тут же от визави татарстанца поступило предложение – помочь в этом деле деньгами. За это мужчине обещали 20% от «наследства отца беженки».

Татарстанец согласился, и в итоге перевел девушке 524 000 рублей. А та после этого перестала выходить на связь. Вот и пошел обманутый мужчина писать заявление в полицию.

Правоохранители смогли вычислить аферистку. Оказалось, под видом девушки с мужчиной общался 25-летний гражданин Нигерии. Иностранца жил в Ленинградской области, там его полицейские и задержали. Вот только денег при парне уже не оказалось – успел потратить.

- В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в МВД Татарстана.