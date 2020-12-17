В 2021 году в Марий Эл отремонтируют более 186 километров дорог

Список сформирован исходя из обращений граждан, поступивших в адрес местного Правительства.
Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
В 2021 году в Марий Эл планируют отремонтировать более 186 километров автомобильных дорог. Сделано это будет в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”.
Работы коснутся следующих участков:
44,2 километра дороги Йошкар-Ола - Уржум;
8,83 километра дороги Алексеевский - Средний Кадам - Пектубаево;
12,25 километра дороги Емешево – Пайгусово – Засурье;
12,17 километра дороги Оршанка –Пектубаево – Новый Торьял;
21.39 километра дороги Звенигово – Шелангер – Морки;
9,99 километра дороги Куяр – Солнечный – Ронга;
10,85 километра дороги Помары - Коркатово;
1 километра дороги Елеево - Мари-Турек – Лопово;
4,91 километра дороги Морки – Уньжинский;
1,92 километра дороги Одобеляк – Куженер – Параньга;
10,74 километра дороги Озерки – Марьино – Юрино;
24,06 километра дороги Красный Мост – Килемары – Шаранга;
1,98 километра дороги Аксаркино – Мари Ушем;
9,3 километра дороги Малая Речка – Средняя Турша – Головино;
13,12 километра дороги Малая Речка – Пижма – Юж-Толешево.