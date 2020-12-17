В 2021 году в Марий Эл отремонтируют более 186 километров дорог

Список сформирован исходя из обращений граждан, поступивших в адрес местного Правительства. Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

В 2021 году в Марий Эл планируют отремонтировать более 186 километров автомобильных дорог. Сделано это будет в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”.

Работы коснутся следующих участков:

44,2 километра дороги Йошкар-Ола - Уржум;

8,83 километра дороги Алексеевский - Средний Кадам - Пектубаево;

12,25 километра дороги Емешево – Пайгусово – Засурье;

12,17 километра дороги Оршанка –Пектубаево – Новый Торьял;

21.39 километра дороги Звенигово – Шелангер – Морки;

9,99 километра дороги Куяр – Солнечный – Ронга;

10,85 километра дороги Помары - Коркатово;

1 километра дороги Елеево - Мари-Турек – Лопово;

4,91 километра дороги Морки – Уньжинский;

1,92 километра дороги Одобеляк – Куженер – Параньга;

10,74 километра дороги Озерки – Марьино – Юрино;

24,06 километра дороги Красный Мост – Килемары – Шаранга;

1,98 километра дороги Аксаркино – Мари Ушем;

9,3 километра дороги Малая Речка – Средняя Турша – Головино;

13,12 километра дороги Малая Речка – Пижма – Юж-Толешево.