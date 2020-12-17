Жители казанского ЖК “Солнечный город” пожаловались Владимиру Путину на слишком плотную застройку

Фото: pixаbay.com

Жилой комплекс “Солнечный город” в Казани уже не первый год прирастает новыми многоэтажками. Все бы хорошо, но тут начали возмущаться те, кто там уже живет некоторое время. По словам людей, число домов растет и с ним количество семей в ЖК, а вот количество школ, поликлиник и парковок остается прежним. При этом возмущенные жители начали утверждать, что план застройки ЖК “Солнечный город” вообще был другим.

Все это они изложили в своей жалобе, которую направили прямиком президенту России Владимиру Путину на специальный сайт, созданный для приема сообщений от граждан перед ежегодной пресс-конференцией главы государства, которая проходит сегодня, 17 декабря.