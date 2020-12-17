Коронавирус подтвердился еще у 94 жителей Татарстана

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 878 жителей республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 94 татарстанцев. Большинство из них - жители Казани - 55 человек. Также много зараженных выявлено в Набережных Челнах (11), Нижнекамском районе (9) и Зеленодольском районе (5). Все случаи контактные.

Среди новых больных семеро несовершеннолетних, шестерым - от 18 до 30 лет, 36 - от 30 до 50 лет, 19 - от 50 до 60 лет, 17 - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет, одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 17 зараженным, остальные 77 заболевших были оставлены дома под медицинским наблюдением.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 11 878 жителей Татарстана. К этому моменту 10 416 из них уже выздоровели, а 167 - скончались. О последнем летальном случае стало известно накануне. Очередной жертвой инфекции стал 58-летний мужчина.