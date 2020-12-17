Сотрудников Фонда соцстрахования Татарстана будут судить за хищение 80 миллионов рублей

По версии следствия, злоумышленники незаконно присваивали деньги выделенные для беременных женщин. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани завершили расследование уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 80 миллионов рублей. Среди 10 обвиняемых сотрудники филиала № 1 ГУ-РО Фонда соцстрахования (ФСС) Татарстана, в том числе директор, начальник отдела и главный специалист.

В скором времени все фигуранты ответят перед законом по следующим уголовным статьям: «создание и участие в преступной организации», «мошенничество при получении выплат» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Так, по версии следствия, с 2013 по 2018 года злоумышленники от имени подставных фирм оформляли подложные документы по беременности сотрудниц. Благодаря чему незаконно получали страховые выплаты.

Кроме того, как следует из материалов дела, обвиняемые подделали документы о приеме на работу 147 беременных женщин и якобы полученной ими зарплаты. Это нужно было для того, чтобы незаконно получить за них пособия, в том числе и по родам.

- Свою вину признали только 6 фигурантов этого уголовного дела, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Двоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальным – подписке о невыезде.