В Чувашии скончались еще 6 зараженных коронаврусом человек

С начала пандемии в республике выявили 14 697 инфицированных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии были подтверждены еще 6 смертей от коронавирусом. Таким образом, там скончался уже 391 зараженный человек. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели более 375 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить уже 14 697 больных (128 - накануне). Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Новые случаи инфекции продолжают фиксироваться десятками ежедневно.