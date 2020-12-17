В Татарстане пожарные вывели из огня пенсионера

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Едва не стал жертвой собственной пагубной привычки 67-летний пенсионер из Мензелинска. Мужчина не потушил окурок сигареты, и не заметил, как от него начался пожар. К счастью густой дым, идущий из его дома, заметили соседи и вызвали пожарных.

Помощь подоспела вовремя - спасатели быстро обнаружили внутри заполненного дымом жилье пенсионера и вывели его в безопасное место. Там его осмотрели медики "скорой помощи" и госпитализировали.

- Пожар произошел 16 декабря в 21.18 в частном доме на улице Комарова в Мензелинске, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара сгорели кухня, котельная, потолочное перекрытие на общей площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.