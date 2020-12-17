В новогодние праздники 2021 в Казани перекроют движение по трем улицам

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Стало известно, какие улицы Казани перекроют на время подготовки и проведения новогодних праздников 2021. Речь идет о трех участках в Ново-Савиновском и Вахитовском районах города. Данное решение местных властей закреплено соответствующим постановлением Исполкома Казани.

Так, уже с полуночи 20 декабря и до полуночи 14 января будет ограничено движение транспорта по улице Сибгата Хакима (на участке от пересечения с улицей Декабристов до Абсалямова), улице Бондаренко (от дома №3 на улице Сабгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима) и улице Марджани (от пересечения с улицей Татарстана до пересечения с улицей Фатыха Карима). Если не будет необходимости, движение по ним возобновят раньше указанного срока.