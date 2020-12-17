В Марий Эл в ДТП с двумя авто и экскаватором погиб пассажир, двое ранены

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 декабря, в четверг, в 7.20 в Оршанском районе республики. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Лада Гранта" решил обогнать идущий впереди него экскаватор. При этом он не выбрал безопасные дистанцию и скорость. В результате его легковушка сначала столкнулась с многотонной техникой, а затем в машину врезался другой автомобиль, ехавший сзади.

В результате этого на месте аварии от полученных травм скончался пассажир "Лады Гранты". Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести увезли водителя и второго пассажира легковушки.

Все, что осталось от легковушки Фото: МВД по Марий Эл

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в МВД Марий Эл.