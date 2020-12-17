Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнит новогодние желания четверых детей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в добровольческой новогодней акции “Елка желаний”. В четверг, 17 декабря, он обязался исполнить мечты четверых ребят - 7-летнего Егора, 13-летнего Арслана, 14-летней Адели и 15-летнего Романа. Дети загадали большую машинку молнии маккуин, синтезатор, планшет и спортивную сумку для хоккея соответственно.

Отметим, что акция прошла в рамках съезда Совета муниципальных образований республики. Помимо Минниханова в ней приняли участие главы районов, которые исполнят в целом 60 желаний.

Организатор "Елки желаний" - благотворительный проект "Мечтай со мной", стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Ранее ее поддержал Президент России Владимир Путин.