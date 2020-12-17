В Татарстане во время пожара погибла пенсионерка

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о том, что в селе Биектау Рыбно-Слободского района республики загорелся дом, поступила в пожарную охрану в среду, 16 декабря в 19.41. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС региона обнаружили, что на улице Пимера горят частный дом и сарай на площади 20 квадратных метров. Соседи рассказали, что в доме может находиться 63-летняя пенсионерка-хозяйка.

С огнем удалось справиться. Во время разбора завалов было обнаружено тело погибшей женщины.

- Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС Татарстана, - сообщают в пресс-службе ведомства.