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Президент Татарстана потребовал убрать с тротуаров электросамокаты на законодательном уровне

Рустам Минниханов полагает, что скорость такого транспорта не должна превышать скорости пешехода
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Рустам Минниханов считает, что необходимо ограничивать скорость электросамокатов

Рустам Минниханов считает, что необходимо ограничивать скорость электросамокатов

Фото: Правительство РТ

Во время совестного заседания в Кабинете министров республики и коллегии МВД Татарстана остро встал вопрос про электросамокаты. Их количество и степень уровня опасности на дорогах и тротуарах в столице республики и других городах и селах настолько выросли, что вопрос рассматривался на самом высоком уровне.

Сейчас законодательство почти никак не регулирует этот вид транспорта, но в Казани уже возросло количество ДТП с этими гаджетами, был и смертельный случай - после наезда электросамокатом скончалась. По мнению главы республики Рустама Минниханова это решить необходимо на законодательном уровне и удалить электросамокаты с тротуаров и других общественных площадок, где гуляют люди. По мнению президента республики, скорость таких гаджетов необходимо ограничивать скоростью пешеходов - не более 5 километров в час.