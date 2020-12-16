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Коронавирус Covid-19

Количество смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 167

Очередной жертвой инфекции стал 53-летний мужчина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в республике с начала пандемии диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 11 784 пациентам.

Всего в республике с начала пандемии диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 11 784 пациентам.

Фото: Александр ГЛУЗ

В эту среду, 16 декабря, Минздрав Татарстана подтвердил еще одну смерть от коронавируса в республике. Так, очередной жертвой инфекции стал 53-летний мужчина.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщает региональное ведомство.

Таким образом, число летальных исходов в Татарстане возросло до 167. Всего в республике с начала пандемии диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 11 784 пациентам, в том числе и 91 за прошедшие сутки. За все это время излечиться смогли 10 340 человек.