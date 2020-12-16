В Казани будут судить мужчину, который выманил у 11-летних школьниц интимное видео

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В Казани завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Перед судом по обвинению в этом в ближайшее время предстанет 32-летний житель Владимира.

По версии следствия, в феврале 2020 года мужчина, представляясь в соцсети 13-летним подростком, затеял интернет-переписку с 11-летней девочкой из Казани. В ходе нее обвиняемый совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Также, как следует из материалов уголовного дела, он уговорил школьницу сделать и прислать ему интимное видео с ее участием.

Все вскрылось, когда мать девочки, обеспокоенная ухудшением ее успеваемости по учебе, решила проверить страницу ребенка в соцсети. Обнаружив переписку, женщина тут же сообщила об этом в полицию.

Во время расследования было также установлено, что жертвой злоумышленника стала еще одна 11-летняя девочка - жительница Саратовской области.

- После задержания мужчина причастность к совершению преступления признал полностью. Сейчас в ожидании суда он находится под домашним арестом, - сообщили в следственном комитете Татарстана.