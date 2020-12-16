В магазине Казани задержали 55-летнего мужчину в одежде студента

Мужчину после задержания заключили под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночью в полицию Казани позвонила продавщица одного из магазинов на улице Пушкина. Требовалась помощь правоохранителей.

Когда они прибыли на место, то обнаружили в магазине ту самую продавщицу и 55-летнего мужчину. Именно его все это время и удерживала женщина.

По ее словам, покупатель показался слишком подозрительным – при оплате покупки он достал из куртки банковскую карту и чужой паспорт. Именно последний факт и стал поводом для вызова полицейских.

Последними было установлено, что одежда, в которой мужчина пришел в магазин принадлежит 18-летнему студенту. Эта куртка у молодого человека была похищена, когда он находился в одном из заведений все на той же улице Пушкина.

- По данному факту в отношении уже ранее судимого задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу. Сумма причиненного ущерба составила 12 600 рублей, - сообщили в УМВД Казани.