В Татарстане всех представителей группы риска решили вакцинировать от COVID-19 до марта 2021 года

Прививаться от коронавируса будут и те, кто не входит в группу риска. Но все зависит от возможностей производителей вакцин и последующих их поставок в Татарстан. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В среду, 16 декабря, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что в республике всех представителей группы риска планируется привить от COVID-19 до марта 2021 года.

При этом она напомнила об особенностях российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Так, например, первая предназначена лишь для людей, которые имеют возраст до 60 лет, тому, кто старше, подойдет именно второй препарат.

Есть и противопоказания. Это возраст до 18 лет, наличие онкозаболеваний, острых стадий болезней и беременность.

Также, по словам Авдониной, прививаться от коронавируса будут и те, кто не входит в группу риска. Но все зависит от возможностей производителей вакцин и их последующих поставок в Татарстан. Как считают в Роспотребнадзоре республики, чтобы получить значительное снижение уровня заражения COVID-19, надо привить не меньше 70% населения региона.