“Не встречай Новый год с нами”: медики из Набережных Челнов присоединились к всероссийскому флешмобу

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Врачи инфекционных госпиталей Набережных Челнов приняли участие во всероссийском флешмобе “невстречайтеновыйгодснами. Они сделали серию фотографий, на которых медики и пациенты держат плакаты с просьбой “не встречать новый год с ними и COVID-19”, то есть - обезопасить себя от заражения и провести грядущие праздники в кругу семьи.

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Ранее этот флешмоб запустили кубанские врачи. Очень скоро его подхватили их коллеги из других городов России.

Напомним, по последним данным в Татарстане выявлено 11 784 случая коронавируса. На сегодняшний день 10 340 зараженных выздоровели, а 167 - скончались.