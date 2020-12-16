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Коронавирус Covid-19

“Не встречай Новый год с нами”: медики из Набережных Челнов присоединились к всероссийскому флешмобу

Врачи инфекционных госпиталей напомнили, что путешествия и концерты могут сейчас закончиться положительными тестами на коронавирус
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Врачи инфекционных госпиталей Набережных Челнов приняли участие во всероссийском флешмобе “невстречайтеновыйгодснами. Они сделали серию фотографий, на которых медики и пациенты держат плакаты с просьбой “не встречать новый год с ними и COVID-19”, то есть - обезопасить себя от заражения и провести грядущие праздники в кругу семьи.

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Ранее этот флешмоб запустили кубанские врачи. Очень скоро его подхватили их коллеги из других городов России.

Напомним, по последним данным в Татарстане выявлено 11 784 случая коронавируса. На сегодняшний день 10 340 зараженных выздоровели, а 167 - скончались.

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов