В Нижнекамске на базе роддома развернули временный ковидный госпиталь

На данный момент в нижнекамском роддоме находятся 33 пациентки с ОРВИ и одна с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске на базе местного роддома развернули временный ковидный госпиталь. Благодаря этому, беременные с ОРВИ или коронавирусом могут рожать в родном городе, а не ездить для этого в Набережные Челны.

Роддом разделили на два блока, что позволяет потокам здоровых и инфицированных пациенток не пересекаться. Зараженные роженицы находятся в индивидуальных палатах. После появления у такой мамы ребенка, его также изолируют.

На данный момент в нижнекамском роддоме находятся 33 пациентки с ОРВИ и одна с коронавирусом.