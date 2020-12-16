Александр Бастрыкин наградил мужчину из Чебоксар, который защитил девушку, а сам погиб

Председатель Следственного комитета России наградил погибшего медалью «Доблесть и отвага». Фото: СУ СК РФ

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки – при защите граждан от вооруженного преступника председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» мужчину из Чебоксар.

По версии следствия, вечером 8 апреля 2020 года в одном из дворов по улице 50 лет Октября в столице Чувашии 43-летний местный житель по пьяни начал приставать к незнакомым девушкам. Получив отказ в общении, мужчина начал ругаться и кидаться пустыми бутылками.

Испугавшись девушки начали убегать и звать на помощь, злоумышленник начал гнаться за ними. Одна из них увидела двух прохожих, которые заступились за нее. 35-летний мужчина потребовал от преследователя остановится. Но тот ударил его ножом, завязалась драка. В ходе нее злоумышленник вытащил еще один нож. Заступавшийся за девушек мужчина получил еще несколько ранений, от которых потом скончался на месте. Нападавший также попытался зарезать и приятеля погибшего. Но тот смог повалить злоумышленника на землю и удерживать до прибытия полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство и покушение на убийство, совершенные в отношении граждан в связи с выполнением ими общественного долга». На данный момент его расследование уже завершено, обвиняемый пока находится под стражей.

- Все материалы направлено на рассмотрение в Верховный суд Чувашии, - сообщили в следственном комитете республики.