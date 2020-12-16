В ДТП в Ульяновской области один человек погиб, двое - пострадали

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

Во вторник, 15 декабря, на 121 километре 500 метре автодороги “Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское” произошла смертельная авария. Около 18.15 там столкнулись легковые автомобили “Рено Логан” и “ВАЗ 217030”. По предварительным данным, водитель иномарки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу отечественному авто. От удара его машина съехала в кювет.

С места аварии были госпитализированы 60-летний водитель “Рено”, а также 20-летний водитель и 14-летняя пассажирка “ВАЗа”. Позже от полученных травм водитель иномарки скончался в больнице.