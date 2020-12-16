В Татарстане задействовано 80,8% коек для зараженных COVID-19

Свободными остаются 900 коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 декабря на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что на данный момент в республике задействовано 80,8% коек для зараженных COVID-19 – 3,8 тысяч коек. Не занятыми остаются 900. Всего же в региональных ковидных госпиталях для зараженных было развернуто 4,7 тысяч коек.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане был выявлен зарегистрирован 91 новый случай коронавируса. 26 зараженных госпитализировали, остальные проходят лечение на дому. Таким образом, с начала пандемии в республике было зарегистрировано 11 784 случая COVID-19. 10 340 человек, в том числе 89 за прошедшие сутки, смогли выздороветь. Скончалось от инфекции 166 человек.