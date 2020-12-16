На этой неделе в Казани похолодает до 20 градусов мороза

Синоптики предупреждают о мокром снеге, гололеде и ветре порывами до 15 м/с в конце недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Профессор КФУ Юрий Переведенцев дал свой прогноз касательно переменчивой погоды в Казани на этой неделе. По его словам, на смену циклону придет антициклон и столбики термометров ночью будут опускаться до -20 градусов, но снега будет немного. В городе наблюдается недобор по количеству осадков.

- Декабрь у нас выдался солнечным. Однако погода переменчива, под воздействием циклона повышается температурный фон. Резкое похолодание придет в Казань уже в предстоящую субботу, - цитирует Переведенцева пресс-служба КФУ.

Так, уже в среду он прогнозирует до -7 градусов днем и до -10 ночью. В четверг теплее -4 градуса днем и ночью -6. А вот пятницу ночью подморозит и столбики термометров могут опуститься уже до -20.

В то же время, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, морозы в республике ударят лишь выходных - 19 и 20 декабря. Ночью ожидается от -14 до -19, а при прояснениях и вовсе до -25, днем же от -11 до -16 градусов.