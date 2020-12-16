Роспотребнадзор Татарстана: COVID-19 не подавляет грипп

Если эти вирусы вместе попадут в клетку, то это будет уже микст-инфекция и при этом возможно более тяжелое протекание болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина опровергла утверждение о том, что COVID-19 попадая в организм человека подавляет другие вирусы в том числе и грипп.

По ее словам, вирусы проникают в клетки по-разному и если они там окажутся одновременно, то это уже будет микст-инфекция. Это означает возможность протекание болезни в более тяжелой форме.

Сам грипп в Татарстане по-прежнему ожидают этой зимой. Но как надеются в Роспотребнадзоре республики, он будет иметь меньшую степень интенсивности, чем это было ранее. По заверениям Авдониной, это стало возможным благодаря ежегодной вакцинации от вируса.

К слову, на данный момент прививочной кампанией от гриппа в Татарстане уже охвачено 56% населения – 2 129 000 человек. Напомним, по плану в республике вакцину от него должны получить 2 341 733 татарстанца, то есть 60% от всего населения региона.