Налоговая служба Татарстана опровергла информацию о получении вычета на обязательное пенсионное страхование

Инструкция о том, как можно вернуть вернуть налог на доходы начала распространяться в соцсетях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление федеральной налоговой службы (УФНС) по Татарстану предупреждает жителей республики о распространении ложной информации о получении вычета на обязательное пенсионное страхование. Инструкция о том, как можно вернуть вернуть налог на доходы начала распространяться в соцсетях.

Так, предлагается сформировать выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета и включить данную сумму в налоговую декларацию для получения социального вычета. Вот только его получение по такой выписке не соответствует положениям Налогового кодекса России. Указанные в ней суммы не являются дополнительными взносами гражданина, претендующего на вычет.

- Многие татарстанцы поспешили обратиться в налоговые органы за получением возврата денежных средств. На самом деле, право заявить социальный налоговый вычет могут только те граждане, которые приняли решение об увеличении размера своей пенсии, направили в Пенсионный Фонд соответствующее заявление и самостоятельно уплачивали дополнительные взносы за свой счет, - отмечают в УФНС по Татарстану.