Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл приблизилось к 110

С начала пандемии COVID-19 подхватили 8 404 жителя республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на среду, 16 декабря, в Марий Эл скончались 109 зараженных коронавирусом людей. Последний летальный случай там был зафиксирован за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала пандемии COVID-19 в республике был выявлен у 8 404 человек. К этому дню 7 462 из них выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 065 человек: 1 055 с пневмонией, а 410 - с коронавирусом.

В Минздраве Марий Эл отмечают, что 200 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а 865 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 пациентов, в кислородной поддержке же нуждаются 495 больных.