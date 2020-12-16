Наталию Фишман-Бекмамбетову наградили знаком отличия «За безупречную службу Казани»

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В эту среду, 16 декабря, на заседании Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил государственные, республиканские и городские награды тому, кто внес значительный вклад в развитие Казани.

Так, среди них была и помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она удостоилась знака отличия «За безупречную службу Казани».

- Вы выполняете большую созидательную работу. Трудно даже сказать, насколько сильно изменилась жизнь горожан благодаря вашей работе, вашему вкусу. Вырос профессионализм всех наших специалистов, изменился в лучшую сторону уровень ландшафтных решений. За прошедшие пять лет выросла целая индустрия, и сегодня мы уже задаем тренды и реализуем пилотные проекты, которые потом охватывают другие города России, - сказал во время вручения мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, Наталия Фишман-Бекмамбетова занимается вопросами развития и благоустройства парков, скверов и набережных в Татарстане.