В Чуваши зарегистрировали еще 6 смертей COVID-19

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В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. За минувшие сутки там подтвердились еще 6 смертей зараженных. Таким образом, жертвами инфекции стали уже 385 местных жителей. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии провели около 372,7 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 14 569 больных, 133 из них - накануне. На данный момент большинство зараженных - 13 023 человека, выздоровели, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежесуточно.