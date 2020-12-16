За сутки в Татарстане выявлен 91 новый случай коронавируса

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 784 жителя республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 91 зараженного коронавирусом человека. Большинство из них - казанцы (39 человек). Все случаи контактные.

Известно, что среди новых больных двое несовершеннолетних, семерым - от 18 до 30 лет, 31 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 21 - от 60 до 70 лет, десяти - от 70 до 80 лет, а четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 26 из них, а 65 были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 заразились 11 784 жителя республики. На данный момент 10 340 из них выздоровели, а 166 - скончались. О двух последних жертвах инфекции - 72-летней женщине и 57-летнем мужчине, стало известно накануне.