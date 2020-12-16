В новогодние праздники 2021 Татарстан запускает льготные туры “1000 и 1 удовольствие за выходные”

Гостей ждут в Великом Болгаре, Елабуге, Чистополе, Рыбной Слободе, а также Сабинском и Кукморском районах. Фото: Рамиль Галиев

В 2020 году по татарстанской программе “1000 и 1 удовольствие за выходные” уже было проведено порядка 500 поездок. Однако туры продолжатся и в предстоящие новогодние праздники. Туристов готовы принять шесть районов республики. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По его словам, гостей ждут в Великом Болгаре, Елабуге, Чистополе, Рыбной Слободе, а также Сабинском и Кукморском районах. Двухдневное путешествие по одному из маршрутов обойдется в 3 тысячи рубле на одного человека. В эту сумму включены проживание, питание и две экскурсии.

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