Опубликован список мест, где в Чебоксарах можно запускать салюты на Новый год 2021

Запуск пиротехники в неположенном месте может закончиться для нарушителя если не пожаром, то штрафом до трех тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Чебоксар утвердили список площадок, на которых горожанам разрешат запускать салюты на Новый год 2021. В него попали 54 точки, соответствующие всем требованиям пожарной безопасности. Больше всего их в Калининском (18) и Московском районах (17). Остальные - в Ленинском районе (13) и Заволжье (6).

Отметим, что запуск пиротехники в неположенном месте может закончиться для нарушителя если не пожаром, то точно штрафом до 3 тысяч рублей. Если же при этом пострадало чужое имущество или другой человек, то сумма штрафа может вырасти в несколько раз.