С начала 2020 года в Чувашии смертность среди младенцев снизилась на 40%

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В период с января по октябрь 2020 года в Чувашии скончались 20 детей в возрасте до года. Таким образом, доля смерти младенцев тут составила 2,1% на тысячу новорожденных. В прошлом году этот показатель находился на отметке в 3,5%. Об этом на заседании Совета при главе республики сообщил глава местного Минздрава Владимир Степанов.

Он заметил, что Чувашия уже несколько лет находится среди лидеров по снижению детской смертности среди регионов России. За последний год республике удалось снизить число смертей младенцев на 40%.