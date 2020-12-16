Новый год 2021 в Набережных Челнах: график открытия катков

16 декабря ожидается открытие сразу двух городских катков - на Ипподроме и на Майдане. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 16 декабря, в Набережных Челнах ожидается открытие сразу двух катков - на Ипподроме и на Майдане. Они начнут работать в 18.00 и 18.30 соответственно.

Всего же этой зимой горожане смогут покататься на коньках на четырех ледовых аренах. Все они заработают на этой неделе. В четверг в 18.00 откроется каток “Медео”, а в пятницу в 18.00 - каток на площади Азатлык, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

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