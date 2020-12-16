В Зеленодольске слепили гигантского быка - символ наступающего 2021 года

Фото: пресс-служба Совета Зеленодольского муниципального района

В Зеленодольске из снега слепили самого большого быка в Татарстане, а возможно и в стране. Фигура высотой порядка 4,5 метра, длинной - 9 метров и шириной - 3 метра установлена на улице Столичная. Идея ее создания принадлежит градоначальнику Михаилу Афанасьеву.

Известно, что при лепке символа наступающего года было использовано 48 камазов снега. Его авторами стали мастера-энтузиасты Марсель и Руслан из Кукмора, сообщает пресс-служба Совета Зеленодольского муниципального района.